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Общество

Псковские приставы отправили домой гражданку Нигерии

Гражданка Нигерии согласно решению Себежского районного суда была принудительно выдворена за пределы РФ судебными приставами Управления ФССП России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, приехав в Российскую Федерацию гражданка Нигерии «Алиша» нарушила режим нахождения в пограничной зоне, чем и нарушили миграционное законодательство.

В отношении неё суд постановил: признать её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения.

До проведения процедуры выдворения иностранная гражданка находилась в ФКУ Псковской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел РФ». Административное выдворение провели судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.

Судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования доставили иностранную гражданку из спецучреждения Пскова до аэропорта «Пулково» г. Санкт-Петербурга. – После того, как "Алиша" прошла пограничный контроль и были оформлены все процессуальные документы, она вылетела рейсом на Стамбул, а из него уже на родину в Лагос - поясняет Юлия Куцан, судебный пристав по ОУПДС группы быстрого реагирования УФССП России по Псковской области.

С начала 2017 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области выдворили около 74 иностранных граждан, 2/3 из них граждане Социалистической Республики Вьетнам.

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