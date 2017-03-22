В Новосокольническом районе полицией у молодого человека изъята марихуана

20:05, 22 марта 2017, ПАИ

Сотрудниками МО МВД России «Новосокольнический» у местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Недомерки Новосокольнического района в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в салоне автомашины «Ауди» у 23-летнего безработного гражданина полицейские изъяли пакет с наркотическим средством. Проведенная экспертиза показала, что это марихуана массой 19,2 грамма, что является значительным размером.

Молодой человек пояснил, что этот наркотик он хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.