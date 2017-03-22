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Общество

В Куньинском районе прошёл профилактический рейд по противопожарной безопасности

Сегодня, 22 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в деревнях Ущицы и Боталово Куньинского района с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, а также проведения противопожарного инструктажа с гражданами и лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан.

В ходе инструктажа было распространено три памятки о мерах пожарной безопасности, 23 листовки, на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления, электрооборудования в быту», проинструктировано 12 человек под роспись. Проведено обследование трех многоквартирных жилых домов, выявлено одно место проживания категории неблагополучных граждан. В деревне  Боталово, проведено одно собрание граждан.

До граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Проводилось разъяснение основных причин возникновения пожаров и гибели людей на них. Доведена информация о способах защиты жизни и имущества путем использования современных средств раннего обнаружения пожара – автономных пожарных извещателей.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

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