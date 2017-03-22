Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»

20:25, 22 марта 2017, ПАИ

21 марта на базе МБОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа» прошел третий этап областного конкурса «Я и пожарная безопасность». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в нем приняли участие пять районов области: Печорский, Пыталовский, Островский, Красногородский и Палкинский.

Соревнование традиционно началось с защиты презентаций на тему «Работа школьной дружины юных пожарных», в которых четвероклассники представили материалы, иллюстрирующие различные виды работ с разными целевыми аудиториями. «Юные пожарные» устраивали выставки рисунков, проводили викторины среди младших классов и практические занятия на родительском собрании.

Затем участники в «Игре по станциям» продемонстрировали достойную подготовку: отвечали на вопросы по электробезопасности, выполняли задания на станции «Безопасность на воде», состязались в пожарной эстафете.

Оценивала участников конкурса компетентная судейская комиссия: представители Главного управления МЧС России по Псковской области, государственного управления образования Псковской области, Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

При подведении итогов конкурсного дня оказалось, что максимальное количество баллов в защите презентаций получила команда Пыталовского района. А победителем «Игры по станциям» стали юные пожарные средней общеобразовательной школы Палкинского района, которые и вышли в финал конкурса.

Все участники соревнования получили почётные грамоты и памятные подарки, предоставленные Всероссийским добровольным пожарным обществом, государственным управлением образования области, филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Областной конкурс «Я и пожарная безопасность» проводится более десяти лет. Ежегодно в нём принимают участие около пяти тысяч четвероклассников г. Пскова и области. Организаторами мероприятия традиционно выступают Главное управление МЧС России по Псковской области, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», государственное управление образования Псковской области и Псковское областное отделение ВДПО.