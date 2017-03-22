ЦБ создал аналог SWIFT на случай отключения от платежной системы

20:50, 22 марта 2017, ПАИ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что в России созданы условия для работы платежных систем и банков на случай отключения страны от SWIFT, передает ТАСС.

Она пояснила, что из-за внешних негативных факторов удалось выявить уязвимости российской банковской системы, после чего процессинг иностранных платежных систем был переведен в Россию.

«Аналогично были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог»,— сказала она.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что регулятор выявил уязвимость банков в перестраховании.

«У нас не было достаточных емкостей по перестрахованию, и в прошлом году был принят закон, спасибо за поддержку этого законопроекта, мы создали во второй половине года компанию по перестрахованию рисков, особенно по нашим санкционным предприятиям, и сейчас быстро достаточно [это] набирает обороты»,— уточнила она.

Глава ЦБ также напомнила, что уже более 90% банкоматов и платежных терминалов России готовы принимать платежные карты «Мир».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предложит Госдуме продлить срок полномочий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на второй срок.