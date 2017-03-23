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Общество

Госдума уточнила порядок формирования представительных органов муниципалитетов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок формирования представительных органов муниципалитетов, передает «Росбалт».

Согласно документу, если глава поселения был избран представительным органом при помощи конкурсной комиссии, он не может входить в состав представительного органа муниципального района. «При этом представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в представительный орган муниципального района, в состав которого входит это поселение, одного депутата», говорится в документе.

Напомним, механизм замещения должности главы муниципального образования по конкурсу был веден в российское законодательство в 2015 году. По информации Минюста, на 1 октября 2016 года избрание глав муниципальных образований по конкурсу было предусмотрено в 7 тыс. 437 муниципальных образований, что составляет более 33% от общего их числа.

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