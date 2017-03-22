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Политика

Первый канал пообещал отправить Самойлову на «Евровидение» в 2018 году

Певицу Юлию Самойлову, заявленную в качестве российской участницы музыкального конкурса «Евровидение-2017», отправят на соревнование в следующем году. Такое обещание дали представители Первого канала, сообщает ТАСС во вторник, 22 марта.

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — заявили в пресс-службе телеканала.

Данную информацию подтвердили также в компании ВГТРК, которая будет принимать решение о том, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2018 году.

Ранее стало известно, что исполнительница не сможет участвовать в конкурсе, который пройдет в Киеве в мае. Это связано с запретом Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд певицы на территорию страны.

СБУ закрыла Самойловой въезд на Украину из-за ее посещения Крыма после воссоединения полуострова с Россией.

Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией конкурса, выразил разочарование подобным решением Киева и высказал намерение продолжать диалог с украинской стороной по поводу выступления Самойловой.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

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