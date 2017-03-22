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Экономика

Муниципалитеты смогут оспаривать решения о кадастровой стоимости земли

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий муниципалитетам оспаривать решения о кадастровой стоимости земельных участков, передает «Росбалт».

Речь идет о решениях комиссии об определении кадастровой стоимости земельных участков, не находящихся в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории.

Законопроект принимается во исполнение решения Конституционного суда. В настоящее время из-за отсутствия права на оспаривание Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не могут добиться пересмотра решения комиссии о снижении кадастровой стоимости недвижимого имущества, принимаемой за налогооблагаемую базу. Это ведет к сокращению их поступлений от налогов на недвижимое имущество и арендных платежей и, как следствие, трудностям при формировании и исполнении местных бюджетов.

Предложенные новации предоставляют право по оспариванию в судебном порядке результатов определения кадастровой стоимости только в отношении земельных участков. Таким образом, органы исполнительной власти муниципальных образований и субъектов РФ остаются лишенными возможности оспаривать кадастровую стоимость в отношении иных объектов недвижимого имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, отмечается в заключении на законопроект думского комитета по природным ресурсам.

Соответствующая поправка может быть внесена при доработке проекта ко второму чтению, отметили в Госдуме.

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