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Политика

В Эстонию прибыла первая партия тяжёлой техники для НАТО

Первая партия тяжелой боевой техники для батальона Североатлантического альянса (НАТО) прибыла сегодня в Эстонию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в порт Палдиски доставлены более 130 единиц техники, в том числе танки Challenger 2. Из порта техника будет перемещенана на базу в город Тапа.

Напомним, НАТО размещает военных в Эстонии «для противостояния российской угрозе». 17 марта в страну прибыла первая группа сил быстрого реагирования альянса — 130 британских военных. Общая численность батальона достигнет 1,2 тыс. человек. Аналогичные формирования до конца года также появятся в Литве, Латвии и Польше.

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