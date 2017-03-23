Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие

09:39, 23 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, заменяющий единовременный сбор за выдачу лицензии на оружие на госпошлину, передает «Росбалт».

В отличие от сбора госпошлина станет одинаковой как для физических, так и юридических лиц. Ее размер также окажется существенно выше, чем взимаемый сейчас сбор. Согласно документу, пошлина за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов к нему составит 2 тыс. рублей.

За выдачу лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, придется заплатить — 500 рублей. В такую же сумму обойдется выдача разрешения на хранение и ношение оружия, ввоз и вывоз из страны.

Пошлина на переоформление лицензии, разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз и вывоз оружия и патронов к нему обойдется в 250 рублей.

В Правительстве заявили, что увеличение сборов обусловлено высокими ежегодными затратами федерального бюджета на мероприятия по оказанию госуслуг в сфере оборота оружия, которые составляют не менее 1,9 млрд. рублей. Их возмещение не превышает в среднем 7% (порядка 132 млн рублей).