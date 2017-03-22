Все произведения братьев Стругацких выложены в свободный доступ

21:30, 22 марта 2017, ПАИ

Наследники Аркадия и Бориса Стругацких выложили в свободный доступ все произведения писателей. Полное собрание сочинений в 33 томах опубликовано на официально сайте братьев Стругацких. При этом один из родственников писателей, Андрей Стругацкий пояснил, что «никаких архивов и неизданных вещей» обнародовано не было, пишет Коммерсант.

«И подчеркну еще раз: все это касается только и исключительно данного сайта. К другим ресурсам никакого касательства мы не имеем. А сделали мы это, поскольку борьба с пиратством не привела ни к какому результату. Так пусть уж лучше люди читают книги Стругацких на их официальном сайте, существующем уже много лет, чем на каких-то левых пиратских ресурсах»,— отметил наследник писателей.

Напомним, братья Стругацкие написали более 20 романов. «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» и многие другие произведения Стругацких вошли в «золотой фонд» мировой научной фантастики. К настоящему времени выпущены четыре собрания сочинений писателей (издательств «Текст», «Сталкер», Эксмо» и «АСТ»). Кроме того, полное 30-томное собрание сочинений писателей выпустила группа «Людены».