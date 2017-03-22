0
21:45
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
20:25
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
18:23
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
18:05
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
18:04
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
17:36
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
17:34
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
Еще новости
Общество

Все произведения братьев Стругацких выложены в свободный доступ

Наследники Аркадия и Бориса Стругацких выложили в свободный доступ все произведения писателей. Полное собрание сочинений в 33 томах опубликовано на официально сайте братьев Стругацких. При этом один из родственников писателей, Андрей Стругацкий пояснил, что «никаких архивов и неизданных вещей» обнародовано не было, пишет Коммерсант.

«И подчеркну еще раз: все это касается только и исключительно данного сайта. К другим ресурсам никакого касательства мы не имеем. А сделали мы это, поскольку борьба с пиратством не привела ни к какому результату. Так пусть уж лучше люди читают книги Стругацких на их официальном сайте, существующем уже много лет, чем на каких-то левых пиратских ресурсах»,— отметил наследник писателей.

Напомним, братья Стругацкие написали более 20 романов. «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» и многие другие произведения Стругацких вошли в «золотой фонд» мировой научной фантастики. К настоящему времени выпущены четыре собрания сочинений писателей (издательств «Текст», «Сталкер», Эксмо» и «АСТ»). Кроме того, полное 30-томное собрание сочинений писателей выпустила группа «Людены».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
22 марта 2017
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
22 марта 2017
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
22 марта 2017
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
22 марта 2017
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
22 марта 2017
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
22 марта 2017
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким

Идет загрузка...