В Израиле нашли сотни бутылок с алкоголем времён Первой мировой войны

21:38, 22 марта 2017, ПАИ

В Израиле нашли сотни бутылок с алкоголем, которые были оставлены британскими военными во время Первой мировой войны. Об этом сообщает The Telegraph.

Местные археологи, ведущие раскопки рядом с городом Рамла, привыкли обнаруживать инструменты из кремня или останки эпохи палеолита, но на этот раз находка оказалась совершенно иного рода.

Были извлечены сотни бутылок с джином, вином, пивом и другими спиртными напитками. Этот алкоголь употребляли британские войска во время своей миссии по захвату Иерусалима в 1917 году.

Помимо спиртного ученые нашли зубные щетки, пуговицы от военной формы, наборы для бритья.

Не исключено, что находки будут выставлены в Израиле или Великобритании.