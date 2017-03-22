Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

21:45, 22 марта 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин представил в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для ее назначения на пост председателя Центрабанка. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Новый глава ЦБ вступит в должность с 24 июня.

На сегодняшней встрече с Набиуллиной президент заявил, что под ее руководством финансовый регулятор продолжит «действовать независимо». Напомним, Эльвира Набиуллина была назначена председателем ЦБ 24 июня 2013 года.