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Общество

Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

Президент России Владимир Путин представил в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для ее назначения на пост председателя Центрабанка. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Новый глава ЦБ вступит в должность с 24 июня.

На сегодняшней встрече с Набиуллиной президент заявил, что под ее руководством финансовый регулятор продолжит «действовать независимо». Напомним, Эльвира Набиуллина была назначена председателем ЦБ 24 июня 2013 года.

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