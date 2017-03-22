Стюардессы «Аэрофлота» подали иск о дискриминации

21:55, 22 марта 2017, ПАИ

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению иска стюардесс «Аэрофлота» к собственной авиакомпании, сообщает «МИР24».

Группа «СТС» («старые, толстые и страшные») — так они в шутку называют себя — обратилась в суд после того, как их якобы отстранили от международных рейсов и сократили часы полетов. По параметрам не прошли женщины старше 40 и размером одежды 48+. «Аэрофлот» отвергает обвинения.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, в суд обратилась сотрудница авиакомпании Евгения Магурина, которая указала, что работодатель снизил размер надбавки к ее заработной плате, в частности, из-за того, что она носит 52-й размер одежды. Женщина требует вернуть ей надбавку, а также компенсировать 100 тыс. рублей морального вреда.