0
21:45
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
20:25
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
18:23
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
18:05
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
18:04
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
17:36
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
17:34
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
Еще новости
Общество

Стюардессы «Аэрофлота» подали иск о дискриминации

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению иска стюардесс «Аэрофлота» к собственной авиакомпании, сообщает «МИР24».

Группа «СТС» («старые, толстые и страшные») — так они в шутку называют себя — обратилась в суд после того, как их якобы отстранили от международных рейсов и сократили часы полетов. По параметрам не прошли женщины старше 40 и размером одежды 48+. «Аэрофлот» отвергает обвинения.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, в суд обратилась сотрудница авиакомпании Евгения Магурина, которая указала, что работодатель снизил размер надбавки к ее заработной плате, в частности, из-за того, что она носит 52-й размер одежды. Женщина требует вернуть ей надбавку, а также компенсировать 100 тыс. рублей морального вреда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
22 марта 2017
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
22 марта 2017
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
22 марта 2017
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO»
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
22 марта 2017
Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
22 марта 2017
Эксперты оценят реализацию безбарьерной среды в строящейся школе на Завеличье в Пскове
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
22 марта 2017
Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким

Идет загрузка...