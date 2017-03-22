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Общество

Скотланд-Ярд сообщил о четырёх погибших в результате теракта в Лондоне

В результате теракта возле здания британского парламента в Лондоне погибли четыре человека. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули, передает Reuters.

«Четыре человека погибли. В их числе полицейский, который охранял парламент, и один человек, который, как мы полагаем, являлся злоумышленником, застреленным полицией», — сказал он.

Он добавил, что ранения получили по меньшей мере 20 человек, передает РИА Новости.

Говоря о количестве злоумышленников, Роули сообщил, что пока правоохранительные органы располагают информацией об одном человеке. «Однако в рамках мер предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе на транспорте», — уточнил он.

Вечером в среду, 22 марта, в центре британской столицы были совершены несколько нападений. По словам очевидцев, автомобиль на Вестминстерском мосту наехал на пять человек, после чего, предположительно, доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим стражем порядка. Полиция расценила произошедшее как теракт.

 

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