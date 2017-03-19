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Страна и мир

СМИ: Швеция готовит бункеры на случай войны с Россией

Шведское агентство по гражданской обороне (MSB) намерено провести проверку 350 бункеров на острове Готланд в Балтийском море, где размещены постоянные войска королевства, пишет NEWSru со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что данная мера вызвана беспокойством соседних стран Балтии, которые считают поведение России агрессивным и не исключают даже ядерной войны.

Глава агентства по гражданской обороне Матс Берглунд заявил Sveriges Radio, что проверка будет проведена в течение года.

Бункеры предназначены для защиты людей от ударной волны ядерного взрыва, радиации, химического и биологического оружия. Они могут вместить около 35 тыс. человек. Большинство из них находится в городах Висбю, Слите и деревне Форезунд.

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