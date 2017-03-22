Украинские хакеры создали софт для взлома американских тракторов

22:45, 22 марта 2017, ПАИ

Среди американских фермеров набирает популярность услуга по взлому тракторов с помощью украинского софта. Такие меры применяются в ответ на жесткие ограничения, накладываемые производителем техники, пишет Motherboard.

Согласно лицензионному соглашению машиностроительной компании John Deere, к ремонту техники допускаются лишь сотрудники авторизованных сервисных центров. Если же обслуживание осуществит сам фермер или мастер из ближайшего сервиса, трактор просто перестанет работать. Помимо того, соглашение запрещает подавать на компанию в суд за возможные потери урожая, «которые стали следствием работы или бездействия любого вида программного обеспечения».

В этом случае John Deere требует за восстановление работы машины 230 долларов и дополнительную оплату услуг техника в размере 130 долларов в час. При этом, по данным издания, для восстановления работы трактора необходимо лишь подключить специальное оборудование к USB-порту агрегата.

Для обхода этого ограничения американские механики покупают взломанное украинскими хакерами ПО на закрытых форумах. Причем данный софт не только позволяет самостоятельно ремонтировать технику, но дает возможность изменить заводские настройки вроде ограничения скорости.

При этом ПО не нарушает закона о защите авторских прав. Дело в том, что с 2015 года действия по модификации прошивки электронных устройств перестали считаться нарушением закона. Таким образом, изменение ОС, которая управляет работой транспортного средства, является необходимым шагом для проведения ремонта или диагностики.