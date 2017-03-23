Отводить воду от дома советует сегодня народный календарь

10:02, 23 марта 2017, ПАИ

23 марта по народному календарю наступил день Василисы — вешней воды указательницы, пишет сalend.ru.

23 марта (по новому стилю) чествуют сразу нескольких святых. В этот день отмечают память Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу и дату посвящал ей.

В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы она не ушла в подпол. Для этого во дворе рыли каналы. На Василису (Василиссу) нередко выходили на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.

Существовали и приметы на погоду. Синие облака предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Смотрели также: «День туманом мглист — будет лен волокнист». А некоторые явления не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».