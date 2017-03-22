В псковский развлекательный комплекс «Простория» вызвали пожарных из-за задымления
В 1:24 23 марта в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о задымлении второго этажа здания спортивно-развлекательного комплекса «Простория», расположенного на Иркутском переулке, 2.
Как стало известно Псковскому агентству информации, прибыв на место, пожарные обнаружили, что присутствует запах дыма, а горения нет. На самом деле пожар произошел в ангаре по Октябрьскому проспекту, 50, там горел строительный мусор на площади 25 квадратных метров. В 1:51 он был потушен.
Сотрудники МЧС эвакуировали 10 кислородных баллонов по 30 литров, 2 газовых баллона по 50 литров.
Пострадавших и погибших нет. Причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.