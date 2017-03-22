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Экономика

Минфин предложил отменить пониженные взносы в ПФР с высоких зарплат

Минфин в рамках налоговой реформы и инвентаризации льгот предложил отменить льготную ставку взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) в размере 10% для ряда отраслей, а также с зарплат, которые превышают 860 тыс. рублей в год. Об этом пишет газета «Известия».

Источники издания рассказали, что отмена льготной ставки взносов в ПФР «упакована» Минфином в общее предложение по снижению страховых взносов с 30 до 22%. Кроме того, ведомство предложило отменить льготную ставку взносов в ПФР в размере 10% вне зависимости от уровня зарплат для ряда отраслей, в которых она действует. Сейчас вместо 22% почти для 40 сфер деятельности действует льготная ставка.

«Президент говорил, что оказалась очень эффективной льгота по ставке взноса в Пенсионный фонд для IT-отрасли, и предлагал продлить ее до 2023 года. Вот эта льгота, скорее всего, сохранится, а для многих других отраслей Минфин предлагает ее отменить», — сказал собеседник газеты.

Также Минфин собирается отменить специальный инвестиционный контракт, введенный в 2015 году в рамках политики импортозамещения. Этот механизм предусматривает инвестиции со стороны бизнеса в обмен на преференции со стороны государства.

Правительство РФ анонсировало обсуждение налоговой реформы в течение 2017 года: предполагается, что все принятые решения вступят в силу в 2019 году, когда закончится срок действия президентского моратория.

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