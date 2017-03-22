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В Пскове 11 домов на Советской и Гражданской остались без теплоснабжения

22 марта в Пскове между домами № 71 и № 73 по улице Советской произошла утечка теплоносителя, стало известно Псковскому агентству информации.

Причиной авария стал износ трубопровода. В результате без теплоснабжения оставались 11 жилых многоквартирных домов на улице Советской, 73, 75, 77, 77а, улице Гражданской, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (всего 655 квартир, 1965 человек).

В 12:00 аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжение полностью восстановлено.

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