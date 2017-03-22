Из-за неосторожного курения в квартире псковички сгорела постель

08:20, 23 марта 2017, ПАИ

В 00:57 23 марта в Пскове произошел пожар в одной из квартир дома по улице Коммунальной, 26, стало известно Псковскому агентству информации.

Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении 45-летней хозяйки квартиры. В результате огнем повреждены диван и постельные принадлежности.

Кроме того, вчера в Пскове горел утеплитель в подвале многоквартирного дома по улице Юбилейной, 40. Причина — нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.