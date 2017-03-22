В марте в Псковской области зафиксированы 78 нарушений на российско-белорусской границе

08:28, 23 марта 2017, ПАИ

С начала марта на российско-белорусском участке государственной границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли 78 правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди задержанных оказались 44 гражданина Молдавии, 17 граждан Украины, 9 граждан Казахстана, 3 гражданина Грузии и по два гражданина Польши и Литвы. В отношении троих иностранцев возбуждено и расследуется уголовное дело за незаконное пересечение границы. Остальные задержанные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Также к административной ответственности привлекли одного гражданина России, который на своем автомобиле пытался перевезти иностранцев через границу.

