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Более 400 нарушений ПДД за сутки выявили псковские сотрудники ГИБДД

22 марта в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 439  нарушений  Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступило 41 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, в том числе 11 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 17 преступлений, в частности, грабеж, который удалось раскрыть.
 

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