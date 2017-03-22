Более 400 нарушений ПДД за сутки выявили псковские сотрудники ГИБДД

08:32, 23 марта 2017, ПАИ

22 марта в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 439 нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел Псковской области поступило 41 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, в том числе 11 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 17 преступлений, в частности, грабеж, который удалось раскрыть.

