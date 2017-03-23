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Общество

Большинство россиян не желают восстановления монархии, показал опрос

Большинство граждан не желают восстановления монархии в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные проведенного «ВЦИОМ-Спутник» социологического опроса подназванием «Монархия для России: сто лет спустя».

Категорически против единовластия как формы правления высказались 68% россиян. 88% опрошенных наиболее подходящей формой правления для России назвали республику. Большинство противников монархии (16%) выступают за демократию.

В то же время 6% жителей страны знают человека, который мог бы стать новым российским монархом. Еще 22% респондентов «в принципе не против монархии», но не видят подходящей кандидатуры.

На вопрос «Почему вы за восстановление монархии?» затруднились ответить 50% граждан, выступающих в ее поддержку. Еще 10% полагают, что «во власти должен быть один человек». 8% респондентов заявили, что «это традиционный строй для России», а еще 8% опрошенных уверены, что при такой форме правления «было бы больше порядка».

Опрос проводился 16-18 марта методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли 1,8 тыс. россиян.

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