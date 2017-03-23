День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта

09:00, 23 марта 2017, ПАИ

23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник, пишет сalend.ru.

Праздник был учрежден Указом президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии, который тоже отмечается сегодня.

В апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. И уже в XX веке в стране насчитывалось свыше 1400 метеорологических наблюдательных станций.

Сегодня Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации уже много лет, также занимается вопросами погоды, климата и воды и участвует во всех ее программах и мероприятиях.



Главная цель деятельности Росгидромета — улучшение точности прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России. Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%.