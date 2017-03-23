1
11:41
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
10:11
В Псковской области начинается ЕГЭ
09:39
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
09:00
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта
21:45
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
20:25
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
18:23
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
Еще новости
Общество

День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта

23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник, пишет сalend.ru.

Праздник был учрежден Указом президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии, который тоже отмечается сегодня.

В апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. И уже в XX веке в стране насчитывалось свыше 1400 метеорологических наблюдательных станций.

Сегодня Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации уже много лет, также занимается вопросами погоды, климата и воды и участвует во всех ее программах и мероприятиях. 

Главная цель деятельности Росгидромета — улучшение точности прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России. Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
В Псковской области начинается ЕГЭ
23 марта 2017
В Псковской области начинается ЕГЭ
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
23 марта 2017
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта
23 марта 2017
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта 1
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
22 марта 2017
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
22 марта 2017
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
22 марта 2017
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов

Идет загрузка...