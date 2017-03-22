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10 лет строгого режима получил пскович за сбыт амфетамина

32-летнего жителя Пскова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт психотропных веществ в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В суде установлено, что 5 февраля 2016 года мужчина сбыл гражданину, выступающему при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в роли приобретателя, за 50 тысяч рублей 102 грамма амфетамина.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также имеющихся смягчающих обстоятельств, суд назначил обвиняемому минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи уголовного закона, в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. 

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