Подозреваемые в мошенничестве на 40 миллионов молодые сотрудницы банка задержаны при покупке Ferrari

09:05, 23 марта 2017, ПАИ

22-х и 26-летние сестры Тамилла и Марьям Дадашевы, занимающие в одном из московских банков должности менеджеров по работе с клиентами, были задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Как сообщает газета «Коммерсантъ», задержание произошло в автосалоне во время покупки девушками нового Ferrari стоимостью более 7 миллионов.

По данным следователей, сестры сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 миллионов рублей. Эти средства якобы ушли на счета трех фирм-однодневок, а затем попали к девушкам. По неподтвержденным данным Дадашевы планировали украсть до 4 миллиардов.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).