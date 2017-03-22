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Подозреваемые в мошенничестве на 40 миллионов молодые сотрудницы банка задержаны при покупке Ferrari

22-х и 26-летние сестры Тамилла и Марьям Дадашевы, занимающие в одном из московских банков должности менеджеров по работе с клиентами, были задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Как сообщает газета «Коммерсантъ», задержание произошло в автосалоне во время покупки девушками нового Ferrari стоимостью более 7 миллионов.

По данным следователей, сестры сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 миллионов рублей. Эти средства якобы ушли на счета трех фирм-однодневок, а затем попали к девушкам. По неподтвержденным данным Дадашевы планировали украсть до 4 миллиардов.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

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