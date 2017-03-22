Спасатели не могут найти на Псковском озере пропавшего накануне рыбака

09:07, 23 марта 2017, ПАИ

22 марта на Псковском озере спасатели искали пропавшего накануне рыбака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Мужчина вышел из деревни Зимний Борок Печорского района 21 марта, и связь с ним была утрачена. Найти его пока не удалось.

Кроме того, вчера сотрудники ведомства выезжали в деревню Трутнево Гдовского района на поиски пропавшего человека. Однако помощь специалистов не потребовалась.