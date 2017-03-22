0
20:08
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
12:25
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
12:52
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
12:24
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
11:31
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
Еще новости
Происшествия

Спасатели не могут найти на Псковском озере пропавшего накануне рыбака

22 марта на Псковском озере спасатели искали пропавшего накануне рыбака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Мужчина вышел из деревни Зимний Борок Печорского района 21 марта, и связь с ним была утрачена. Найти его пока не удалось.

Кроме того, вчера сотрудники ведомства выезжали в деревню Трутнево Гдовского района на поиски пропавшего человека. Однако помощь специалистов не потребовалась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
22 марта 2017
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке 16
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
21 марта 2017
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса 14
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
20 марта 2017
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка» 52
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
20 марта 2017
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО) 5
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
18 марта 2017
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый 1
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело 1
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 2

Идет загрузка...