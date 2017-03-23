В Псковской области начинается ЕГЭ

10:11, 23 марта 2017, ПАИ

В Псковской области начинается ЕГЭ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, сегодня, 23 марта, пройдут экзамены по географии и информатике, в которых примут участие 5 выпускников прошлых лет.

Накануне экзамена начальник Государственного управления образования области Александр Седунов проверил готовность пункта проведения экзамена к предстоящему досрочному этапу.

Как и в прошлом году, в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1», на базе которой организован пункт проведения экзамена, будет применяться технология печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ.

Всего в досрочном этапе, который продлится до 14 апреля, примут участие 102 человека.

Следующий экзамен состоится 27 марта, участники буду сдавать ЕГЭ по русскому языку, на этот экзамен зарегистрировались 53 участника.