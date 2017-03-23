0
11:41
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
10:11
В Псковской области начинается ЕГЭ
09:39
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
09:00
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта
21:45
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
20:25
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
18:23
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
Еще новости
Общество

В Псковской области начинается ЕГЭ

В Псковской области начинается ЕГЭ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, сегодня, 23 марта, пройдут экзамены по географии и информатике, в которых примут участие 5 выпускников прошлых лет.

Накануне экзамена начальник Государственного управления образования области Александр Седунов проверил готовность пункта проведения экзамена к предстоящему досрочному этапу.

Как и в прошлом году, в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1», на базе которой организован пункт проведения экзамена, будет применяться технология печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных работ.

Всего в досрочном этапе, который продлится до 14 апреля, примут участие 102 человека.

Следующий экзамен состоится 27 марта, участники буду сдавать ЕГЭ по русскому языку, на этот экзамен зарегистрировались 53 участника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
В Псковской области начинается ЕГЭ
23 марта 2017
В Псковской области начинается ЕГЭ
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
23 марта 2017
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта
23 марта 2017
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта 1
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
22 марта 2017
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
22 марта 2017
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
22 марта 2017
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов

Идет загрузка...