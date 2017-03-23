Опочецкая прокуратура обязала три организации предоставить сведения о рабочих местах для инвалидов

09:14, 23 марта 2017, ПАИ

Прокуратура Опочецкого района выявила нарушения федерального законодательства в сфере занятости населения и социальной защиты инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2016-2017 годах три организации, осуществляющие свою деятельность на территории района, не предоставляли в отделение областного центра занятости населения информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, включая информацию о локальных нормативных актах.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес руководителей организаций представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.