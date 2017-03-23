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Общество

В день памяти сорока Севастийских мучеников митрополит Евсевий совершил праздничный молебен в Печорах

22 марта, в день памяти сорока Севастийских мучеников, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию Преждеосвященных Даров и праздничный молебен в храме святых сорока мучеников города Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Накануне вечером владыка прибыл в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, где его встретил наместник обители архимандрит Тихон (Секретарев) с братией. В Успенском храме монастыря псковский архипастырь приложился к чудотворной иконе Успения Пресвятой Богородицы, поклонился святым мощам преподобномученика Корнилия Псково-Печерского и другим святыням.

Фото с pskov-eparhiya.ru

После литургии митрополит Евсевий возглавил праздничный молебен сорока Севастийским мученикам, в завершение которого прочел молитву, испрашивая их молитвенного предстательства за верующих. Затем, при пении «Кресту твоему покланяемся, владыко…», было совершено троекратное поклонение Честному Животворящему Кресту Господню, а также пропето величание Савастийским мученикам и провозглашены традиционные многолетия.

Фото с pskov-eparhiya.ru

«Дорогие отцы, братья и сестры! Как цветок благоуханный приносится в жертву душа человеческая, если она знает Бога, если она любит Бога, если верует в Бога истинного. Это луг духовный, насажденный на земле. Луг духовный из нежных, небесных цветков – душ человеческих», - сказал владыка.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Также в этот день он посетил Поклонный Крест и часовню Державной иконы Божией Матери рядом со Старым Изборском.

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