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Общество

На станции Великие Луки подростки разбили железнодорожный светофор

 Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки составили административные протоколы по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Было установлено, что два брата 9 и 11 лет со своим 13-летним другом проводили свой досуг в опасной близости к железнодорожным путям и разбили 2 линзы входного светофора карликового типа. Данное регулирующее устройство разрешает или запрещает поезду следовать с перегона на станцию, отметили в управлении. 

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