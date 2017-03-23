На станции Великие Луки подростки разбили железнодорожный светофор

10:00, 23 марта 2017, ПАИ

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки составили административные протоколы по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Было установлено, что два брата 9 и 11 лет со своим 13-летним другом проводили свой досуг в опасной близости к железнодорожным путям и разбили 2 линзы входного светофора карликового типа. Данное регулирующее устройство разрешает или запрещает поезду следовать с перегона на станцию, отметили в управлении.