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Псковские спортсмены привезли медали с соревнований по бадминтону среди инвалидов в Петербурге

Псковские спортсмены привезли медали с 1-го этапа Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который состоялся с 16 по 19 марта в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Екатерина Огинская заняла третье место в одиночном женском классе SL4 - SU5, второе в парном женском классе SL3 - SU5 и третье в смешанном парном классе SL3 -SU5. Мастер спорта  Эдуард Барканов получил «бронзу» в парном мужском классе SU5.

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