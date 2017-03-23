Псковские спортсмены привезли медали с соревнований по бадминтону среди инвалидов в Петербурге

10:26, 23 марта 2017, ПАИ

Псковские спортсмены привезли медали с 1-го этапа Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который состоялся с 16 по 19 марта в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Екатерина Огинская заняла третье место в одиночном женском классе SL4 - SU5, второе в парном женском классе SL3 - SU5 и третье в смешанном парном классе SL3 -SU5. Мастер спорта Эдуард Барканов получил «бронзу» в парном мужском классе SU5.