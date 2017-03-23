Лучший результат по внедрению комплекса ГТО в Псковской области показала Гавровская школа

11:30, 23 марта 2017, ПАИ

В Псковской области завершили подведение итогов областного этапа смотра-конкурса на лучшую организацию работы по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений региона в 2016 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, первое место заняла Гавровская средняя школа (Пыталовский район), второе - Усвятская средняя общеобразовательная школа, третье - средняя общеобразовательная школа №5 города Великие Луки. На четвёртом месте оказались спортсмены Новоржевской средней школы, на пятом – Дедовичской средней школы №1, на шестом - средней общеобразовательной школы №50 города Дно.

Конкурс проводился в два этапа. В муниципальном тури приняло участие 61 образовательное учреждение, наиболее массово были приставлены Псковский район – 7 учреждений, Палкинский – 6, Бежаницкий и Великолукский районы – по 5, Локнянский – 4, Стругокрасненский, Пыталовский, Пустошкинский, Печорский, Куньинский, Новоржевский, Островский - по 3. Остальные муниципалитеты прислали на соревнования по одной команде. В финальном этапе состязались представители 22 муниципалитетов. Псков, Невель, Себеж и Пушкинские Горы в конкурсе не участвовали.

Основными критериями для подведения итогов служили количественные и качественные показатели: процент выполнявших нормативы тестов (испытаний) от общего числа обучающихся в образовательном учреждении; процент учащихся, выполнивших нормативы тестов (испытаний), от числа выполнявших данные испытания; количество пропагандистских мероприятий по внедрению комплекса ГТО; участие учащихся в областных финалах зимних и летних фестивалях ГТО.