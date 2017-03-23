В апреле в Псковской области стартуют предварительные соревнования первого тура «Шиповки юных»

12:32, 23 марта 2017, ПАИ

В апреле в городах и районах Псковской области стартуют предварительные соревнования первого тура областных состязаний «Шиповка юных». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Финальные соревнования первого тура состоятся 28-29 апреля в городе Великие Луки, они войдут в зачёт Спартакиады городов и районов, проводимой Государственным комитетом Псковской области по физической культуре и спорту. Предварительные соревнования второго тура запланированы на сентябрь, финальные состязания проведут 22-23 сентября.

В четырёхборье «Шиповки юных» войдут бег на 60 метров, прыжки в длину или высоту (по выбору), метание мяча 150 гр., бег на 600, 800 и 1000 метров (в зависимости от возраста и пола), а также эстафета.

В соревнованиях городов и районов примут участие сборные команды одной образовательной школы, школы-интерната или детского дома. Возраст участников: 1 тур - девочки и мальчики 2004-2005 годов рождения (младший возраст) и девушки и юноши 2002-2003 годов (старший возраст), 2 тур – школьники 2005-2006 и 2003-2003 годов рождения. В состав каждой команды войдут по 5 спортсменов. К финальным соревнованиям будут допущены команды-победительницы районных и городских состязаний, а также победители и призёры в личном первенстве. От районов к соревнованиям допускаются 2 команды, от городов – 4.

Предварительные заявки на участие принимают в Центре спортподготовки за неделю до начала соревнований по телефону/факсу: 8 (8112) 53-17-46 или по электронной почте: csp.pskov@gmail.com.