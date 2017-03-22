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В Великих Луках два злоумышленника предстанут перед судом за кражи в кафе и магазине

В Великих Луках завершено расследование двух преступлений, связанных с хищениями имущества граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Установлено, что 24 января 59-летний безработный горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина на улице Ставского незаконно проник в ячейку камеры хранения. Оттуда он похитил планшет стоимостью 11 тысяч рублей.

С заявлением о краже  в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении  был установлен, похищенное им изъято.

Ранее, 30 декабря 2016 года, в Великих Луках в  кафе на проспекте Гагарина  ранее судимый  27-летний   мужчина свободным доступом совершил кражу мобильного телефона, лежавшего на диване у столика. Владелец телефона, обнаружив его  пропажу, обратился за помощью к стражам порядка. В результате предпринятых мер злоумышленник был установлен, похищенный им телефон изъят.

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