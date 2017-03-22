В Великих Луках два злоумышленника предстанут перед судом за кражи в кафе и магазине

09:53, 23 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках завершено расследование двух преступлений, связанных с хищениями имущества граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Установлено, что 24 января 59-летний безработный горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина на улице Ставского незаконно проник в ячейку камеры хранения. Оттуда он похитил планшет стоимостью 11 тысяч рублей.

С заявлением о краже в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении был установлен, похищенное им изъято.

Ранее, 30 декабря 2016 года, в Великих Луках в кафе на проспекте Гагарина ранее судимый 27-летний мужчина свободным доступом совершил кражу мобильного телефона, лежавшего на диване у столика. Владелец телефона, обнаружив его пропажу, обратился за помощью к стражам порядка. В результате предпринятых мер злоумышленник был установлен, похищенный им телефон изъят.