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Последствия 15 ДТП помогли ликвидировать сотрудники псковского МЧС за неделю

С 16 по 22 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 9 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - отметили в МЧС. За указанный период был деблокирован один пострадавший.

Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась, стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не производилась. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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