В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса начали рыть котлован под ледовый каток

10:46, 23 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках на стройплощадке нового физкультурного комплекса в переулке Пескарева начали рыть котлован под ледовый каток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту.

К площадке подведена электрическая линия для временного подключения, завозятся плиты для устройства дорог на территории строительства и песок для подсыпки. Вокруг площадки установлен забор, вырублен кустарник и бурьян.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводит ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.