На российско-эстонской границе псковские таможенники пресекли незаконный ввоз валокордина

10:42, 23 марта 2017, ПАИ

На таможенном посту МАПП Куничина Гора (Печорский район) Псковской таможни (российско-эстонская граница) пресекли незаконный ввоз психотропного средства «Valocordin Diazepam» в количестве 10 мг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В связи с этим, Псковская таможня напоминает физическим лицам о порядке ввоза/вывоза для личного пользования лекарственных средств. Порядок ввоза/вывоза лекарственных средств регулируется Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Ввоз физическими лицами в Российскую Федерацию лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, не являющиеся наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами или аналогами, осуществляется при наличии документов, подтверждающих назначение физическому лицу указанных препаратов (кроме отпускаемых без рецепта). Подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата. В случае если подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный перевод. Физическому лицу указанной категории товаров, необходимо задекларировать товары по установленной форме в пассажирской таможенной декларации и представить таможенному органу документы, подтверждающие соблюдение ограничений.

В перечень товаров для личного пользования, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и (или) вывозу с этой территории, включены наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, за исключением ограниченных количеств наркотических средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям, при наличии соответствующих документов, а также прекурсоров в объемах, определенных законодательством государства - члена Таможенного союза.

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю при перемещении через таможенную границу, определен перечнем 2.12 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30.

С перечнем наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, и теми лекарствами, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза, можно ознакомиться на сайте Евразийской экономической комиссии.