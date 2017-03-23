Максим Жаворонков пообещал оказать содействие в выделении помещения для занятий гимнастикой и акробатикой в Пскове

10:35, 23 марта 2017, ПАИ

И. п. губернатора Псковской области Максим Жаворонков пообещал оказать содействие в решении вопроса выделения помещения для проведения занятий по спортивной гимнастике и акробатике в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан 23 марта.

Пришедший на приём Дмитрий Бурмистров рассказал, что в Пскове нет зала спортивной гимнастики с 1990-х годов. «На Северо-Западе мы одни такие», - отметил он и добавил, что такой зал работал в клубе «Паэур», но, по его словам, аренда оказалась непомерной - 100 тыс. рублей в месяц. Спортсмены обращались по данному вопросу к первому вице-губернатору Псковской области Вере Емельяновой, но в итоге с декабря месяца всё равно остались без зала. «До перипетий у нас занимались порядка 70 детей. Помимо гимнастики занимаемся еще акробатикой, батутом, рукопашным боем», - сообщил Дмитрий Бурмистров.

Максим Жаворонков спросил, были ли обращения в городской комитет по спорту.

Пскович ответил, что руководитель городского спорткомитета Александр Гаврилов предложил создать федерацию, открыть клуб и уйти в коммерцию. «Но я не понимаю, что мешает при любой школе открыть отделение спортивной гимнастики», - сказал Дмитрий Бурмистров.

Максим Жаворонков подчеркнул, что вопросами физического развития в рамках школьной программы должно заниматься управление образования и эти вопросы нужно задавать им. «Но вы пришли к и. п. губернатора, поэтому будем стараться помочь. А вообще, позиция Гаврилова правильная, ну не можем мы поддерживать отдельно взятых граждан. Нам проще поддерживать не отдельных граждан, а федерации, - пояснил Максим Жаворонков. - На это мы выделяем определенные средства. Для нас удобнее, чтобы работа со спортивной общественностью строилась не с отдельно взятыми людьми, а с определенными коллективами».

«У вас же есть вокруг люди-единомышленники, зарегистрируйте федерацию и вам, и нам будет проще. Рекомендую на эту тему подумать», - обратился он к заявителю.

«Зарегистрируем», - заверил Дмитрий Бурмистров.

Максим Жаворонков отметил, что даст поручение городскому комитету по спорту оказать поддержку в регистрации федерации. «А насчет помещения возьмем срок в две недели - дам поручение в адрес городской администрации проработать вопрос по размещению отделения гимнастики и акробатики в учреждениях города Пскова», - добавил он. И. п. губернатора напомнил, что в школе в Борисовичах есть три спортивных зала, и в третьем можно разместить «что-то такое специализированное». «Если город вас поддержит, мы к решению этого вопроса сможем прийти к сентябрю. Если будет возможность решить вопрос с помощью других образовательных учреждений, - было бы хорошо, так как до сентября еще далеко. Начинания ваши достойны всяческой поддержки», - заключил Максим Жаворонков.