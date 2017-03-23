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Общество

Жильцам дома № 4 по улице Космической в Пскове вернут надлежащее водоснабжение

Жильцы дома № 4 по улице Космической в Пскове обратились к и. п. губернатора области Максиму Жаворонкову за содействием в решении вопроса по восстановлению водоснабжения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На личный приём к Максиму  Жаворонкову сегодня, 23 марта, пришла Александра Гаврилова. Она рассказала, что проживает в указанном доме с 1973 года. По ее словам, в сентябре 2016 года у ее соседа прорвало трубу с холодной водой, и сантехники отключили воду не только у него, но и в других квартирах. До настоящего времени водоснабжение в квартирах № 1 и № 2 не восстановлено.

Однако сосед Александры Гавриловой, бывший работник домоуправления, помог ей врезаться в систему холодного и горячего водоснабжения без проектов, женщина сама копала траншею.

«Я пошла в Горводоканал. Потом пришла комиссия. Чтобы провести воду, нужна проектная документация стоимостью порядка 160 тыс. рублей или нужно, чтобы сосед поднимал полы, но он отказывается. В итоге и горячую, и холодную воду я себе провела с помощью знакомого сантехника, теперь мне нужно, чтобы это все узаконили», - пояснила заявительница.

Выслушав, и. п. главы региона пообещал дать поручение администрации Пскова обеспечить всех жильцов дома № 4 по улице Космической горячим и холодным водоснабжением надлежащим образом, а председателю Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерию Полупанову — решить совместно с управляющей компанией вопрос проведения работ в помещении соседа пришедшей на приём женщины. «Но может возникнуть вопрос по компенсации ему издержек при вскрытии полов. Этот вопрос я поручу проработать администрации города, и в наших межбюджетных расчетах мы эти затраты учтем», - заключил он.

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