Юные футболисты из Порхова и Великих Лук едут в Петербург

11:06, 23 марта 2017, ПАИ

В апреле в Санкт-Петербурге состоится межрегиональный этап соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», организуемого Министерством образования РФ, Министерством спорта РФ, Общественной организацией «Российский футбольный союз» и публичным акционерным обществом «МегаФон» с 2005 года.

Право представлять на этом турнире Псковскую область в ходе отборочных игр завоевали воспитанники Порховской специальной школы-интерната и Великолукской общеобразовательной школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Региональный этап прошел в этом году 15 и 22 марта на базе спортивного комплекса «Писковичи» при поддержке Государственного управления образования Псковской области, областного отделения Российского детского фонда и регионального отделения публичного акционерного общества «Мегафон».

В Петербурге 2-4 апреля победители региональных этапов, прошедших в регионах Северо-Запада, определят сильнейших участников, которые сыграют уже в финале – он по традиции проходит в Сочи в конце мая.