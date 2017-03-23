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Общество

Юные футболисты из Порхова и Великих Лук едут в Петербург

В апреле в Санкт-Петербурге состоится межрегиональный этап  соревнований  по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», организуемого  Министерством образования РФ, Министерством спорта РФ, Общественной организацией «Российский футбольный союз» и публичным акционерным обществом «МегаФон» с 2005 года.

Право представлять на этом турнире Псковскую область в ходе отборочных игр завоевали воспитанники Порховской специальной школы-интерната  и Великолукской общеобразовательной школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Региональный этап прошел в этом году  15 и 22 марта на базе спортивного комплекса «Писковичи» при поддержке Государственного управления образования Псковской области,  областного отделения Российского детского фонда  и  регионального отделения публичного акционерного общества «Мегафон».

В Петербурге 2-4 апреля  победители региональных этапов, прошедших в регионах Северо-Запада, определят сильнейших участников, которые сыграют уже в финале – он по традиции проходит в Сочи в конце мая.

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