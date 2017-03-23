Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»

11:41, 23 марта 2017, ПАИ

Музыкальное свадебное попурри представит на выставке «Свадьба EXPO» 2017» шоу-дуэт «Русский Лес». Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель коллектива Константин Абабков.

В исполнении дуэта прозвучат как русская, так и зарубежная инструментальная музыка, оригинальные современные композиции, популярные песни, которые знают и любят люди всех поколений.

Также на выставке гостей порадует своими кавер-версиями на знаменитые песни группа «Красивая».

«Дорогие женихи и невесты, на выставке вы сможете пообщаться с группой и сделать заказ музыкантов на главный день в своей жизни, чтобы станцевать первый танец под живое исполнение», - отметила солистка коллектива Анна Казимир.

Krasivaya band в живую исполняет популярные российские и иностранные песни на любой вкус. От музыки из далеких 70-х, 80-х и 90-х и классики рок-н-ролла, до модной современной поп-музыки. Группа также играет популярные песни в собственной обработке. «Группа «Красивая» - это лучшее музыкальное сопровождение вашего праздника», - уверены музыканты.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>