Зоозащитники Пскова объявили акцию «День стольника»

11:44, 23 марта 2017, ПАИ

В Пскове зоозащитная организация «Шанс» объявила акцию «День стольника». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Суть акции заключается в том, что, перечислив 100 рублей или больше, каждый внесет свою лепту в помощь подопечным приюта. «На этот раз стоит острая необходимость приобретения большой морозильной камеры. Это позволит сохранять свежесть мясных продуктов в теплый период времени и делать запас необходимого объема мяса для питомцев, - пояснили зоозащитники. - Весь зимний период нас спасали простые бочки, в них хранили расфасованное мясо. Но становится теплее, а наш старенький морозильный ларь не может вместить нужный объем 900 кг (в месяц) на нашу стаю. Мы остро нуждаемся в морозильном ларе большого объема».

Для приобретения морозильной камеры требуется собрать около 35 тыс. рублей. Все реквизиты для участия в акции указаны в группе организации «Шанс» в соцсети «ВКонтакте», там же ведется подробный финансовый отчет о поступлениях и расходах.

Отметим, работа автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» направлена на сдерживание роста популяции бездомных животных в городе гуманными способами. На попечении «Шанса» находятся более 100 собак, изъятых с улиц Пскова. Сейчас значительная часть животных содержится за счет добровольных пожертвований.