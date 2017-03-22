Технологию ускоренного ввода данных протоколов УИК обсудили в Псковской области

11:28, 23 марта 2017, ПАИ

В Острове состоялось первое заседание Совета председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области. На нём обсуждалось использование технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) об итогах голосования с использованием машиночитаемого QR-кода в восьми муниципальных образованиях, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме. Члены Совета рекомендовали председателям ТИК обсудить с главами районов необходимость использования его на выборах депутатов представительных органов для повышения уровня доверия граждан к избирательному процессу, обеспечения максимальной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета голосов.

На заседании также были приняты решения и рекомендации о необходимости организации на выборах в органы местного самоуправления «горячей линии» связи с избирателями, об использовании на выборах депутатов Псковской городской Думы видеонаблюдения за ходом голосования на отдельных избирательных участках и поддержке предлагаемых изменений в Избирательный кодекс Псковской области.

Напомним, что в состав Совета вошли председатели территориальных избирательных комиссий Опочецкого района - Татьяна Бобылева, Бежаницкого района - Татьяна Васильева, Псковского района - Анна Садовникова и Локнянского района - Людмила Тимошенкова, а также председатель регионального избиркома Николай Цветков, который возглавил совещательный орган, заместитель председателя Иван Патлач и секретарь Сергей Ковальчук.

Среди основных задач Совета значатся: изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов, а также подготовка предложений и рекомендаций по вопросам дальнейшего совершенствования избирательного законодательства Псковской области, развития системы ГАС «Выборы», правового просвещения избирателей, а также вопросам по контролю над соблюдением прав избирателей.

По словам Николая Цветкова, в Совет вошли самые авторитетные и опытные председатели ТИК. Этот орган станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса. Каждый член Совета наделен полномочиями представлять интересы избирательной комиссии субъекта РФ в ходе сотрудничества с региональными политическими партиями и другими участниками избирательного процесса. Ротация состава Совета будет осуществляться каждые два года. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.