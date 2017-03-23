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Общество

Московский писатель расскажет псковичам, что дети — тоже люди

28 марта в 15:00 в Псковской библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (Псков, улица Юбилейная, 87а) состоится встреча с Катериной Антоновой «Дети – тоже люди, или Как жить, если у тебя большая семья?!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Фото предоставлено библиотекой

Катерина Антонова – журналист, писатель и многодетная мать, которая живет и работает в Москве. Её книги и статьи посвящены матерям, которые всё успевают, справляются с многочисленными делами и участвуют в общественной жизни.

«Во время встречи будут затронуты вопросы, волнующие каждую маму – нужно ли слушать чужие советы по воспитанию детей, как поддерживать себя в форме, как развивать ребенка, как распланировать время детей, чтобы они всё успевали, когда приучать детей к чтению, как сберечь силы и нервы, и многие другие», - говорится в анонсе.

Мероприятие могут посетить все желающие. Контактный телефон (8112) 57-16-15.

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