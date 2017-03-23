0
11:41
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
10:11
В Псковской области начинается ЕГЭ
09:39
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
09:00
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта
21:45
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
20:25
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
18:23
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
Еще новости
Общество

Проверить обоснованность отключения электричества в квартире многодетной семьи в Пскове поручил и. п. губернатора области

На приём к и. п. губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову 23 марта пришла многодетная семья Шаповаловых, в квартире которых из-за образовавшейся задолженности отключили электроэнергию.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Виктория Шаповалова пояснила, что задолжала 20 тысяч рублей управляющей компании и 30 тысяч - теплосетям. По словам женщины, квартиру в собственность они оформили в марте 2015 года, но фактически проживают там с сентября 2016 года, поскольку на время уезжали в Краснодарский край. Она подчеркнула, что управляющая компания – ООО «ЖЭУ 16» - уже дважды отключала электроэнергию в квартире, причём оба раза без надлежащего уведомления.

Последнее отключение произошло в феврале. Света в квартире нет и сейчас, в связи с чем семье пришлось перевезти детей в Остров, где они посещают школу.

Александр Шаповалов заверил Максима Жаворонкова, что они готовы погасить долг, но постепенно, однако управляющая компания не идёт на встречу и требует заплатить всю сумму - 51 тысячу рублей - в течение марта.

«Что касается ваших взаимоотношений с ЖЭУ 16, я дам поручение Валерию Полупанову [председателю Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору] еще раз проверить факты отключения квартиры от электроэнергии: выяснить, на каком основании управляющая компания производит отключение, особенно учитывая то, что у вас напрямую соглашение заключено с Псковэнергоагентом, - заявил Максим Жаворонков. - Если мы выясним, что отключения произведены необоснованно, дадим соответствующие предписания».

Он также рекомендовал семье после проверки обоснованности отключений заявить об убытках в адрес управляющей компании и добавил, что администрация Псковской области готова оказать в этом вопросе бесплатную юридическую помощь.

При этом Максим Жаворонков подчеркнул, что образовавшуюся задолженность по общедомовым нуждам следует погашать и дал поручение Валерию Полупанову составить график погашений долга такой, чтобы он устроил и Шаповаловых, и управляющую компанию.

«Вы, как многодетная семья, можете обратиться в соцзащиту за субсидией на оплату жилого помещения», - заключил и. п. губернатора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
В Псковской области начинается ЕГЭ
23 марта 2017
В Псковской области начинается ЕГЭ
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
23 марта 2017
Госдума вводит госпошлину за лицензию на оружие
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта
23 марта 2017
День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта 1
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
22 марта 2017
Путин предложил Госдуме кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
22 марта 2017
Юные пожарные средней школы Палкинского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
22 марта 2017
Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO»
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов
22 марта 2017
23 марта воздух в Псковской области прогреется до +10 градусов

Идет загрузка...