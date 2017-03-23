Проверить обоснованность отключения электричества в квартире многодетной семьи в Пскове поручил и. п. губернатора области

11:31, 23 марта 2017, ПАИ

На приём к и. п. губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову 23 марта пришла многодетная семья Шаповаловых, в квартире которых из-за образовавшейся задолженности отключили электроэнергию.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Виктория Шаповалова пояснила, что задолжала 20 тысяч рублей управляющей компании и 30 тысяч - теплосетям. По словам женщины, квартиру в собственность они оформили в марте 2015 года, но фактически проживают там с сентября 2016 года, поскольку на время уезжали в Краснодарский край. Она подчеркнула, что управляющая компания – ООО «ЖЭУ 16» - уже дважды отключала электроэнергию в квартире, причём оба раза без надлежащего уведомления.

Последнее отключение произошло в феврале. Света в квартире нет и сейчас, в связи с чем семье пришлось перевезти детей в Остров, где они посещают школу.

Александр Шаповалов заверил Максима Жаворонкова, что они готовы погасить долг, но постепенно, однако управляющая компания не идёт на встречу и требует заплатить всю сумму - 51 тысячу рублей - в течение марта.

«Что касается ваших взаимоотношений с ЖЭУ 16, я дам поручение Валерию Полупанову [председателю Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору] еще раз проверить факты отключения квартиры от электроэнергии: выяснить, на каком основании управляющая компания производит отключение, особенно учитывая то, что у вас напрямую соглашение заключено с Псковэнергоагентом, - заявил Максим Жаворонков. - Если мы выясним, что отключения произведены необоснованно, дадим соответствующие предписания».

Он также рекомендовал семье после проверки обоснованности отключений заявить об убытках в адрес управляющей компании и добавил, что администрация Псковской области готова оказать в этом вопросе бесплатную юридическую помощь.

При этом Максим Жаворонков подчеркнул, что образовавшуюся задолженность по общедомовым нуждам следует погашать и дал поручение Валерию Полупанову составить график погашений долга такой, чтобы он устроил и Шаповаловых, и управляющую компанию.

«Вы, как многодетная семья, можете обратиться в соцзащиту за субсидией на оплату жилого помещения», - заключил и. п. губернатора.