Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове

17:20, 23 марта 2017, ПАИ

Визажист Виктория Марчук представит на выставке «Свадьба EXPO`2017» в Пскове несколько свадебных образов. Об этом она рассказала корреспонденту Псковского агентства информации.

«Образы для невест мы планируем создавать совместно с Олесей Плаксий. Она занимается авторскими украшениями ручной работой, - пояснила Виктория Марчук. - С помощью девушек-моделей мы также представим коллекцию нежных будуарных платьев для утра невесты. Кроме того, на моделях будут свадебные платья. Я, в частности, займусь причёсками и макияжем».

По словам Виктории Марчук, на выставке будут и модели «при параде», также на месте можно будет понаблюдать за процессом создания макияжа и причёски, уточнить какие-то моменты, проконсультироваться, записаться на мейкап.

Стенд визажиста будет декорировать флорист Ольга Перог из салона «Флоренция». Здесь же состоится фотосессия для девушек.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>