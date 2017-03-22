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В палате Плюсского дома для престарелых найден труп мужчины

21 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из палат Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов тела обеспечиваемого с множественными телесными повреждениями. Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, к преступлению причастен другой обеспечиваемый интерната, который вечером 20 марта во время пьяной ссоры нанес своему собутыльнику множество ударов палкой в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

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